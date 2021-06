Azərbaycanda universitet dekanı vəfat etdi

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin dekanı Zakir Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zakir Əliyev 64 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Z.Əliyev 1957-ci il fevralın 5-də Cəlilabad rayonu Gülməmmədli kəndində anadan olub. O,2014-cü ildən isə “Pedaqoji” fakültənin dekanı vəzifəsində çalışırdı. Z.Əliyev 1979-1985-ci illərdə Cəlilabad rayonunda orta məktəbdə müəllim, tədris işləri üzrə direktor müavini və məktəb direktoru işləyib. 1985-ci ildən hazırki dövrə qədər AKU-da müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışıb. 1989-cu ildə "VII-IX -əsrlərdə Azərbaycanda pul tədavülü " mövzusunda disertasiya işini müdafiə edərək "Tarix elmlər namizədi" adını alıb. 1993-cü ildə humanitar fənlər üzrə dosent elmi adını alıb. 5 elmi əsərin, 1 monoqrafiyanın, 82 elmi məqalənin müəllifidir.

1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər “Humanitar” fənlər kafedrasının müdiri, 2007-ci ildən 2012-ci ilə qədər “Tarix” kafedrasının müdiri, 2012-ci ilin fevral ayından, 2014-cü il sentyabr ayına qədər “Magistratura” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.