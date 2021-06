Suraxanı rayonunda gözəllik salonundan oğurluq edən paytaxt sakini mühafizə polisləri tərəfindən saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.