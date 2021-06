Avropa Birliyi Krım və Sevastopol şəhərlərinin ilhaqına görə Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların müddətini daha bir il uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağalar gələn ilin iyun ayına kimi davam edəcək. Sanksiyalar siyahıya daxil edilən Rusiya vətəndaşlarını və şirkətləri əhatə edir.

