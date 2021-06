Suriya ordusu Türkiyə hərbçilərinin nəzarətindəki İdlib bölgəsini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum zamanı 10-a qədər dinc insan həlak olub. 14 yaralı var. İddialara görə, Suriya ordusu İdlibin cənub rayonlarını nəzarətə götürmək üçün irimiqyaslı hücumlara hazırlaşır.

Qeyd edək ki, İdlib “təhlükəsizlik bölgəsi”dir. Ərazidə Türkiyəyə məxsus bazalar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.