AVRO-2020-ni xalsız başa vuran futbol üzrə Türkiyə yığması Azərbaycanı tərk edib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna yollanan Türkiyə millisi Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da İstanbula yola düşüb.

Xatırladaq ki, Türkiyə yığması üçün AVRO-2020 uğursuzluqla nəticələnib. Şenol Günəşin rəhbərlik etdiyi komanda Romada İtaliyaya 0:3, Bakıda ilk görüşdə Uelsə 0:2, ardından İsveçrəyə 1:3 hesabı ilə uduzub.

