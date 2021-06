Polis azərbaycanlı müğənninin restoranına basqın etdi - VİDEO

Sumqayıtda müğənni Niyam Salami 5000 manat cərimələnib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər Polis İdarəsinə daxil olmuş məlumata görə, Sumqayıt şəhəri 36-cı məhəllə, 20 Yanvar küçəsi ilə Heydər Əliyev prospektinin kəsişməsində yerləşən “Salam-İ” restoranında toy şənlikləri olub.

Məlumat yoxlanılan zaman fakt öz təsdiqini tapıb, obyektin icarədarı Niyaməddin Səfərov (Niyam Salami) İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə 5000 manat, administrator Orxan Nadirov isə 200 manat məbləğində cərimələnib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.