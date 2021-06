İranın yeni prezidenti İbrahim Rəisi ilk mətbuat konfransını keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, ABŞ İrana qarşı qadağaları aradan qaldırmalıdır. Rəisi bildirib ki, İran hökuməti xalqın maraqlarını nüvə sazişinə dəyişməyəcək. Rəisi amerikalı həmkarı Co Baydenlə görüşüb-görüşməyəcəyi barədə suala isə “xeyr” deyə cavab verib.

