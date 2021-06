Azərbaycan və Pakistan birgə hərbi təlimlər keçirəcək

Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Pakistan Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları komandanı ordu generalı Qamar Caved Bacvanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı birgə təlimlərin keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Nazirlikdən bildirilib ki, hərbi, hərbi-texniki, hərbi-təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi zamanı dağ təlimi mərkəzlərinin birgə istifadəsi və dağ-təlim heyətinin hazırlanması barədə razılıq əldə edilib.

