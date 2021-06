“Qarabağ” FK Şahruddin Məhəmmədəliyevlə olan müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni müqaviləyə görə qapıçı 2023-cü ilin iyun ayınadək komandada oynayacaq.

