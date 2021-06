“Ermənistanda seçkinin nəticələrinin siyasi həyata necə təsir göstərəcəyi məlum deyil. Bunu bilmək üçün yeni hökumətin formalaşmasını gözləmək lazımdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Ermənistanda keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə münasibət bildirərkən belə deyib. O bəyan edib ki, Rusiya tərəfi müharibənin başa çatdığını bildirən üçtərəfli razılaşmaların işlək olmasının tərəfdarıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.