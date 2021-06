NATO Belarusu "ələ keçirmək" istəyib - Putin ABŞ-ın həmləsini pozdu

"Baydenin inaqurasiyasından sonra Putinlə münasibətlər kəskinləşdi. Ancaq sonra Bayden anladı ki, bu gərginliyin daha da artması öz əleyhinədir. Bu münasibətlərdən sonra, Rusiya Çinlə yaxınlaşmaya başladı ki, bu da ABŞ üçün yaxşı hal olmadı".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı politoloq Elman Vəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib. Siyasi şərhçi deyir ki, Bayden Rusiyanın güclənməsini istəmir.

"Görüş zamanında da bu biruzə veriridi. İkili söhbət əsnasında Ukrayna məsələsi müzakirə olundu. Qərb və ABŞ Ukraynanı NATO-ya üzv etmək istəyirlər. Daha əvvəl Belarusa niyyətlənmişdilər, ancaq Rusiya Lukaşenkoya dəstək verərək planları puç etdi. Rusiya yaxşı bilir ki, Ukrayna ilə aranı sərin saxlayarsa, bundan istifadə edəcklər. Məhz bu səbəbdən, Donbasda baş verən müharibə situasiyasında güzəştə getdi".

Elman Vəliyev deyir ki, Bayden Putinə Donbass məsələsini “Minsk razılığı” əsasında həll etməyin tərəfdarı olduğunu bildirib. Bu razılaşma 2014-cü il Kırım münaqişəsindən sonra prosesləri razılıq əsasında həll etmək üçün imzalanmışdı. Razılaşmaya görə bölgədə atəşkəs qurulacaq, məhbus mübadiləsi aparılacaq, Kiyev rəhbərliyi mərkəzi gücünü azaldacaq, yerli hökumətlərin səlahiyyətlərini artıracaqdır. Bundan başqa, Donbasa xüsusi status verəcək konstitutsiyaya dəyişiklik ediləcəkdir. Digər tərəfdən Rusiyapərəst separatçılar Ukrayna-Rusiya sərhədindəki nəzarəti dövlətə qaytaracaq və silahlarını bölgədən çıxardacaqlar. Lakin razılaşmaların həyata keçirilməsinə bu günə qədər iki tərəfin atəşkəsi pozduğuna dair ittihamlar bu addımlara maneə olub".

Politoloq qeyd etdi ki, Ukrayna kartından Rusiyaya qarşı daim bir vasitə kimi istifadə edirlər. Qərb və ABŞ səy göstərirlər ki, Rusiyanın caynaqları altında olanları özlərinə yaxınlaşdıraraq asılılıqdan çıxarsınlar. Ukrayna tərəfi də qərbə meyllidir, sadəcə ehtiyat edir ki, meydanda tək qala bilər.

"Amerika zənn edirəm ki, bundan sonra əsas Çin təhlükəsini hiss edəcək və buna uyğun addımlar atmağa çalışacaqdır".

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

