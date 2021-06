Xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın qızı Nəzrin nişanını qaytarıb.

Metbuat.az Sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə İnstaqram hesabında yazıb. Bir izləyicisinin “Nişanlısınız?” sualına Nəzrin belə cavab verib:



“Bu sual çox gəlir və hər dəfə də cavablandırmaq istəmirəm. Son cavabım olacaq. Nişanlı deyiləm. Xahiş edirəm bundan sonra şəxsi həyatla bağlı suallar verməyin”.



Qeyd edək ki, sənətçinin qızının toyu pandemiya ilə əlaqədar bir neçə dəfə təxirə salınıb.

