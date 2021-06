Rusiyanın "Spartak" klubundan ayrılan Ayaz Quliyevin yeni komandası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı yarımmüdafiəçi yerli "Arsenal"a keçib. Məlumatı Tula təmsilçisinin rəsmi saytı yayıb.

Tərəflər arasında imzalanmış müqavilənin detalları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, "Spartak"ın yetirməsi olan Ayaz Quliyev bu komanda ilə yanaşı, "Rostov"un da formasını geyinib.

