AVRO-2020: Bu gün daha iki oyun baş tutacaq

Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunda daha 2 oyun keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu oyunlar Çexiya və İngiltərə, Xorvatiya və Şotlandiya arasıbda olacaq.

Hər iki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

AVRO-2020

D qrupu

III tur

23:00. Çexiya - İngiltərə

Baş hakim: Artur Diaş (Portuqaliya)

London. "Uembli" stadionu

23:00. Xorvatiya - Şotlandiya

Baş hakim: Fernando Rapallini

Qlazqo. "Hempden Park" stadionu

Xal durumu: Çexiya - 4, İngiltərə - 4, Xorvatiya - 1, Şotlandiya - 1

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.