Ərdoğandan ŞOK MESAJ: Qarabağda üzərinizə düşəni etmədiniz - Türkiyə olmasa parçalana bilərsiz

“NATO ölkələrinin terrorçuları yaxşı və pis kateqoriyalarına bölməsi çox yalnışdır. Bunun çox təhlükəli davranış olduğunu açıqca bəyan etdik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə NATO zirvəsində həyata keçirilən görüşlərdə əməkdaşlıq prinsiplərinin önəminə diqqət çəkib:

“Türkiyəsiz NATO-nun mövcudluğunu qoruya bilməsi olduqca çətindir. Yaxın bölgələrdə olan hadisələrə baxanda NATO-nun təhlükəsiz çətir rolunu yerini yetirdiyini demək çətindir. Qarabağda, Suriyada və İraqdakı məsələlərdə NATO üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədi”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

