Kuba koronavirusa qarşı yeni peyvənd istehsal edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kuba hökumətinin məlumatına görə, “Abdala” adlı peyvənd koronavirusa qarşı 92 faiz təsir göstərir. Bildirilir ki, bundan əlavə daha 4 peyvənd hazırlanır. “Abdala” peyvəndinin kütləvi istehsalına yaxın günlərdə başlanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.