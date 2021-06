"Zirə" iki futbolçusu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub Fakundo Melivilo və Şəhriyar Rəhimovla vidalaşıb. Argentinalı hücumçu ilə bağlanmış müqavilə başa çatıb, Rəhimov isə qarşılıqlı razılaşma əsasında komandadan ayrılıb.

"Qartallar" futbolçulara klub üçün göstərdikləri xidmətə görə təşəkkür edib, karyeralarında uğurlar arzulayıb.

