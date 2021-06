Rusiya və Türkiyə arasında pandemiya səbəbilə dayandırılan hava nəqliyyatı bu gün bərpa edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq ilk rusiyalı turistlər Türkiyəyə gəlib. 132 rusiyalı turistin olduğu təyyarə Antalya şəhərinə eniş edib.

Qeyd edək ki, Rusiya pandemiya ilə bağlı vəziyyəti əsas gətirərək, aprelin 15-dən Türkiyə ilə hava əlaqəsini dayandırmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.