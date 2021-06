Koronavirusa ilk yoluxmanın qeydə alındığı və epidemiyanın başlanğıcı hesab edilən Çində son sutkada 25 nəfər virusa yoluxub.

Metbuat.az www.worldometers.info-ya istinadən xəbər verir ki, son sutkada virusdan ölən olmayıb.

Ümumilikdə isə ölkədə 4636 nəfər virisun qurbanı olub, 91629 nəfər isə virusa yoluxub.

