Türkiyənin şərtləri, Paşinyanın “ağıllı addımı” - Ankara İrəvana güzəştə gedəcək?

“Ermənistan üçün, erməni xalqı üçün ümidverici, yeni bir dönəm başlayır. Nikol Paşinyan doğru addımlar atmaq ilə, həm öz xalqını səfalət və aclıqdan həm də müxtəlif çətinliklərdən xilas edə bilər.”

Bu fikirləri Metbuat.az-a özəl açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi ataşesi, general Yücel Karauz bildirib. General vurğuladı ki, bu qərar xaricində atılan addımlar olarsa, Ermənistan yox olmağı hədəf kimi qəbul etmiş olacaqdır.

“Hər ötən il içərisində dünyada balans dəyişir. 2016- cı ilin Aprel ayında biz dörd gün davam edən müharibəni dayandırmaq məcburiyyətində qalmışdıq. Amma 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan torpaqlarını yenidən azad etdi. Bu məhz, həmin tarazlığın dəyişməsi nəticəsində baş verdi. Ermənistan hər zaman öz maraqlarını qorumayan “maşa” bir dövlət olmuşdur. Zamanla bir çox xarici dövlətlərin, istər Rusiya, istər İran, istərsə də Fransa ya da Amerikadakı diasporası olsun, Ermənistan məhz onların maraqlarına xidmət edib.

Qeyd edim ki, ilk dəfədir ki, Ermənistan xalqı başqa dövlətlərə oyuncaq olmaqdansa, öz iradələrini bəyan etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Bu çox önəmli faktdır”.

Yücel Karauz deyir ki, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsinin Azərbaycan-Türkiyə üçün heç bir fərqi yoxdur. Burada vacib olan Nikolun baş nazir postuna yenidən gəldikdən sonra, 10 Noyabr 2020-ci ildə imzalanmış bəyannamənin şərtlərinə əməl etməsidir.

“Həmçinin Moskvada qurulan üçlü platformanın tələblərinin bir il içərisində yerinə yetirilib, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına mane yaratmaması və mina xəritələrinin verilməsi təqdirdə Ermənistan həm də Türkiyə ilə münasibətlərində müsbət gedişlər əldə edəcəkdir. Bununla birlikdə Ermənistan sərhəddə pozuculuq fəaliyyətləri ilə məşğul olmamağa da söz verməlidir. Xüsusilə Türkiyənin Ermənistanla sərhədinin sadaladığım məsələlər həll olunacağı təqdirdə açılacağı mümkün olacaqdır.

Qeyd edim ki, biz uzun illərdir Ermənistana istər enerji, istərsə də nəqliyyat baxımından maneə yaradırıq. Yəni həm Gürcüstan, həm də İran üzərindən apardığımız ticarət əlaqələrini əgər Ermənistandan keçməklə etsəydik, bu onların iqtisadiyyatlarına kömək etmiş olacaqdı. Demək istəyirəm ki, hazırda Ermənistan xalqı keçmişdəki səhvlərindən dərs götürərək böyük bir addım atmış oldular. Əgər onlar əlləri qana batmış və hələ də qanla qidalanan siyasi liderləri yerinə, Azərbaycanın torpaq bütövlüyünə hörmət edib, sülhə və sabitliyə doğru addımlar atarlarsa, yeni dövrün tələblərinə uyğun dövlət olub, aclıqdan, səfalətdən qurtulacaqlar”.

General Ermənistandan son üç ay ərzində köçənlərin statistikasından əsas gətirərək bildirdi ki, vəziyyət o həddədir ki, artıq erməni xalqı dövlətdən bütün ümidlərini üzüb.

“Mən sizə rəsmi rəqəmlər əsasında bir faktı qeyd etmək istəyirəm. İlk üç ay ərzində Ermənistandan köçənlərin sayı 70 min nəfərdir. Üç milyon vətəndaşı olan ölkədən, yetmiş min nəfərin getməsi bu onların ölkədən ümidini kəsdiyi anlamına gəlir. Çoxmaraqlı bir fakt da odur ki, iki milyon altı yüz min seçici olmasına baxmayaraq, ötən gün seçkiyə qatılan insanların sayı, bir milyon yüz iyirmi səkkiz min ətrafında idi.

Fikirlərimi belə tamamlamaq istəyirəm.Cənab Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, Ermənistan 10 Noyabr bəyannaməsinin şərtlərini əməl edəcəyi təqdirdə, atəşkəs müqaviləsini sülh müqaviləsinə çevirə bilər. Bu addımın atılması ilə də, Türkiyə, sərhədlərini Ermənistanın üzünə açmaq barədə düşünəcəkdir. Bununla da Ermənistan, uşağının, yetiminin, kasıbının loxmasını verib, eyni zamanda istər energetika, istərsə də logistika baxımından ölkədə iqtisadi inkişafa nail ola biləcəkdir”.

Gülbəniz HÜSEYNLİ / METBUAT.AZ

