Ermənistanda siyasi xadimin avtomobilinin altına qumbara atıblar.

Metbuat.az "Hrparak"a istinadla xəbər verir ki, Ermənistanın ictimai və siyasi xadimi kimi tanınan Mihran Hakobyanın avtomobilinin altına qumbara atılıb. Bu barədə politoloq Hrant Melik-Şahnazaryan Facebook səhifəsində yazıb və fotolarını yayımlayıb.

