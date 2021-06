Rusiyaya meydan oxudular: Əlimizdə türk İHA-ları var - Hücum etməzdən əvvəl iki dəfə düşünün

Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitriy Kuleba Türkiyə və Rusiya ilə münasibətlər barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk İHA-larının imkanlarından danışan diplomatın sözlərinə görə, Ankara müstəqil siyasət yürütdüyü üçün Rusiyanın təzyiqlərinə boyun əyməyib:

“Türk İHA-larını Ukrayna istehsalı mühərriklərlə təmin etmək istəyirik. İHA-ları Ukraynada istehsal etmək istəyirik. Rusiyanı əməllərindan daşındırmaq üçün İHA-lara ehtiyacımız var. Rusiya Ukrayanaya təzyiq göstərmədən və ya irimiqyaslı hücum planşdırmadan əvvəl iki dəfə düşünsün.”

