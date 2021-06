Fələstin prezidenti Mahmud Abbas yerli qrupları dialoq qurmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, fələstinlilər birlik içində olarsa, bütün planlar boşa çıxacaq. Dövlət başçısı bildirib ki, xalqın üzləşdiyi təhlükələri aradan qaldırmaq üçün bütün qruplar yenidən ciddi dialoq qurmalıdır.

“Fələstin xalqı paytaxtı Şərqi Qüds olan Fələstin torpaqlarında işğal sona çatana qədər dayanmayacaq”- deyə Mahmud Abbas bildirib.

