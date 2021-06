“Avropada təhlükəsizlik sistemi zəiflədiyinə görə, yeni silahlanma yarışı başlaya bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Avropada gərginlik getdikcə artır, bu da yeni təhlükələrin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Putinin sözlərinə görə, Moskva Avropa ilə geniş əməkdaşlıq qurmaqda maraqlıdır.

Putin əməkdaşlıq üçün bir çox sahənin olduğuna diqqət çəkib.

