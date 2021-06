"Qəbələ" legioneri ilə vidalaşdı

“Qəbələ” klubu futbolçusu Vinko Medimoreçlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ötən ilin sentyabrından komandaya qoşulan 25 yaşlı xorvatiyalı müdafiəçinin başa çatan müqaviləsi yenilənməyib.

O, 2020/2021 mövsümündə 26 oyuna 1 qol vurub. Medimoreç Premyer Liqada 23, Azərbaycan Kubokunda 3 matça çıxıb.

“Qəbələ” klubu Vinko Medimoreçə “qırmızı-qara” forma ilə keçirdiyi oyunlara və qazanılan qələbələrdəki payına görə təşəkkür edib, gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

