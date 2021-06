Bakıda kirayə bağ evləri boş qalıb .

Metbuat.az “ARB Xəbər”ə istinadən xəbər verir ki , bölgələrə gediş-gəlişin bərpa edilməsi ilə əlaqədar artıq vətəndaşlar daha çox paytaxtdan kənarda istirahət etməyə üz tuturlar.



Məsələ ilə bağlı danışan əmlakçı Şuriyyə Əliyev bildirib ki, ötən il 3 aylığı 33 minə təklif edilən bağ evlərini icarəyə götürən şəxslər olsa da, bu il 9 minlik evlər üçün belə müraciət edən şəxslər yoxdur.

