Böyük Britaniyaya məxsus təyyarədaşıyan gəmi təqribən 50 ildən sonra ilk dəfə əməliyyatlara qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, krallığa məxsus hərbi gəmi Aralıq dənizinin şərqində mövqe tutub. Buradan qalxan F-35 qırıcıları Suriyanın hava məkanından keçərək, İraqdakı İŞİD terror təşkilatının hədəflərini bombalayıb.

Əməliyyatlar zamanı Rusiya qırıcıları da F-35 təyyarələrini təqib edib.

