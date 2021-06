Bu avtobusda ödəniş “BakıKart”la olacaq

Bakı Nəqliyyat Agentliyi sərnişinlərə müraciət edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, müraciətdə deyilir ki, sabahdan paytaxtda 204 nömrəli marşrut xətti üzrə (“Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən Bakının Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsinin "Sovxoz" adlanan ərazisinə qədər) hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqı “BakıKart” vasitəsilə ödəniləcək.

Sərnişinlərin rahatlığınn təmin etmək üçün Sabunçu və Ramana qəsəbələri üzrə qeyd olunan ünvanlarındakı “OBA” marketlərdə “BakıKart” balansının artırılması üçün POS terminallar quraşdırılıb.

Həsən bəy Zərdabi 39 (Ramana);

Yefim Saratov küçəsi;

Kişvəri Dilməqani 11;

Əsildar Məmmədəliyev 76;

Sabunçu qəs. Şəhər şosesi.

