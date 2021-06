İyulun 1-dən Azərbaycanda daha bir qadağa qüvvəyə minir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 1 iyul tarixindən birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, bıçaq, boşqab və stəkanların idxalı, istehsalı, satışı qadağan ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.