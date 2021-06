Şənlik mərasimləri zamanı ictimai iaşə müəssisələrində kondisioner və havalandırma sistemlərinin texniki baxışının vaxtında həyata keçirilməsi təmin olunmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "İctimai iaşə müəssisələrində koronavirus (COVID-19) profilaktikasına dair Metodiki Göstərişlər” də əksini tapıb.

Qeyd olunub ki, şənlik mərasimləri zamanı ictimai iaşə müəssisələrində ventilyator və sərinkeşlərdən istifadə edilməməlidir.

