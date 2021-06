Türkiyənin "CNN-Türk" kanalının müxbiri Fulya Öztürk Teleqraf.com-a özəl müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fulya Öztürk Azərbaycanda Tahir Tahiroviçin rejissorluğu ilə "Fulya" filminə çəkilməsindən, Şuşaya səfərindən danışıb. Azərbaycanlıları çox sevdiyini bildirən Fulya Öztürk "Azərbaycanlı bəylə ailə qurarsınızmı?" sualına da cavab verib.

Fulya Öztürk ilə video-müsahibəni təqdim edirik:

