Gürcüstanda pandemiya səbəbilə açıq havada tibbi maska taxmaq məcburiyyəti ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir İrakli Qaribaşvili açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, iyulun 1-dən etibarən gecə saatlarında küçəyə çıxmaq qadağası da ləğv ediləcək. Baş nazir 2 həftə sonra ölkəyə 1 milyon doza peyvənd gətiriləcəyini bildirib.

