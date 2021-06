“Qəbələ” klubu müdafiəçi Vinko Medimoreçlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən ilin sentyabrından komandaya qoşulan xorvatiyalı müdafiəçi 2020-2021-ci illər mövsümündə 26 oyunda 1 qol vurub. O, Premyer Liqada 23, Azərbaycan kubokunda 3 matça çıxıb. Vinko yeganə qoluna çempionat matçında imza atıb.

“Qəbələ” İdman Klubu Vinko Medimoreçə “qırmızı-qara” forma ilə keçirdiyi oyunlara və qazanılan qələbələrdəki payına görə təşəkkür edib, gələcək karyerasında yeni-yeni uğurlar arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.