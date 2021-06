ABŞ-ın Corciya əyalətində Kristofer Viliamson adlı şəxs bir gecədə 1,2 trilyon dollar qazanıb. Lakin onun sevinci çox az davam edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o kripto valyutaya 20 dollar vəsait yatırıb. Səhər qalxıb onlayn pul qabına baxanda büdcəsində 1,2 trilyon dollar vəsait olduğunu görüb. Gördüklərindən şoka düşən amerikalı vəsaiti başqa hesaba köçürərkən həqiqət üzə çıxıb.

Məlum olub ki, bu texniki səhv nəticəsində baş verib. Nəticədə 1,2 trilyon dollar amerikalının hesabından silinib.

