26 İyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin gün Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə ölkədə qeyri-iş günləri hesab olunur. 26 İyun şənbə gününə təsadüf etdiyindən bu gün 28 iyunla əvəz ediləcək. Beləliklə, g29 iyun gələn həftənin ilk iş günüdür.

