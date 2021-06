İranın paytaxtı Tehranda ölkənin kripto valyuta cihazlarının olduğu gizli məkana basqın edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polisin axtarışları zamanı 7 min cihaz ələ keçirilib. Məlumata görə, bu ölkənin ən böyük kripto valyuta cihazlarının yerləşdiyi məkandır.

Qeyd edək ki, kripto valyuta cihazlarının ölkədə ciddi enerji böhranına yol açdığı bildirilir.

