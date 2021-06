"Uğurlarımızı şərtləndirən əsas amil Prezident-Xalq birliyidir" - Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Vətən müharibəsində iştirak etmiş hərbi qulluqçuları, qaziləri ilə görüş keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə çıxış edən Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev uğurlarımızı şərtləndirən əsas amilin Prezident-Xalq birliyi olduğunu vurğulayıb. Xanlar Vəliyev çıxışında müharibə əlilləri və şəhid ailələrinə mütəmadi göstərilən qayğılardan da danışıb.

"Cənab Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın müharibə əlilləri və şəhid ailələri ilə mütəmadi görüşmələri, onların qayğı və problemlərini həll etmələri, dövlət səviyyəsində verilən yüksək dəyərin təzahürüdür", - deyə o, qeyd edib.

