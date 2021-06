2006-cı ildən Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin (ARDDA) sədr müavini olan Şahlar Məmmədov işdən çıxıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Ş.Məmmədov “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Departamentinin rəis muavini vəzifəsinə təyinat alıb. Onun əvvəlki vəzifəsinə isə təyinat olmayıb.

