Avropa Birliyi Böyük Britaniyaya qarşı qadağalar tətbiq edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyi köhnə qitədə britaniyalı mənşəli proqramların və filmlərin nümayişini azaltmağa hazırlaşır. İddialara görə, Böyük Britaniyalı mənşəli filmlər qitə mədəniyyəti üçün təhlükə yaradır.

