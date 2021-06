Tovuz rayonunun Əlimərdanlı kəndi ərazisində əkin sahələrində yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Məlumatla əlaqədar FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğınsöndürmə işlərinə cəlb olunub.

İlkin məlumata əsasən, təqribən 2 ha biçilməmiş taxıl sahəsi yanıb.

Yanğın söndürülüb. Yaxınlıqdakı əkin sahələri yanğından mühafizə olunub.

