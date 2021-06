Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində məğlub olan Robert Koçaryan qanunverici orqanın işində iştirak etməyəcəyinə dair açıqlama verib.

Siyasi şərhçilər hesab edir ki, seçkidə uduzan Koçaryan məğlubiyyətin əvəzini Xankəndini qarışdırmaqla çıxmaq niyyətinə düşüb. Belə ki, onun Qarabağdakı adamları digər separatçı Araik Arutunyanı devirmək istəyirlər.

Seçki sonrası baş verənlərlə bağlı daha ətraflı videodan izləyin:

