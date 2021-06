Toyda yalnız bu şərtlərlə oynaya bilərsiz - AÇIQLAMA

Daxili İşlər Nazirliyi iyulun 1-dən sonra keçirilməsinə icazə verilən toylarda insanların masalardan uzaqlaşıb cəmləşərək rəqs etməsinə icazə verilib-verilməyəcəyinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN Mətbuat xidmətinin şöbə rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev Qafqazinfoya açıqlamasında bildirib ki, toylarda rəqs etməyə müəyyən şərtlərlə icazə verilir:

"50 nəfərədək qonaqlarla keçirilən toy mərasimlərində vətəndaşlar masadan uzaqlaşarkən maska taxmalıdırlar. Buna görə də bu şənliklərdə rəqs edərkən maska taxmaq məcburidir. Lakin 50 nəfərdən 150 nəfərədək toylarda iştiraka COVID-19 pasportu ilə icazə verilir və bu məclislərdə maska taxmaq tələb olunmur".

E.Hacıyev əlavə edib ki, məhdudiyyət qoyulan 50 və 150 nəfərədək saya musiqiçilər, müğənni, tamada və ya restoranın işçi kollektivi daxil deyil: "Müəyyən edilən say yalnız qonaqlara, toy iştirakçılarına aiddir".

