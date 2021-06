Kənd üsyanı və ya Xankəndidəki ermənilər niyə etiraz edirlər? – VİDEO

Artıq ikinci gündür ki, Xankəndidəki ermənilər oyuncaq prezident Araik Aratunyana qarşı etiraz edirlər.

Bu barədə “Caliber”in “YouTube” kanalındakı növbəti videomaterialda məlumat verilir.

“Etirazların məhz indi baş verməsi heç də təsadüfi deyil. Belə ki, Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində başda Robert Köçəryan olmaqla Qarabağ klanının məğlub olduğu aydınlaşan kimi narazı ermənilər şəhərin mərkəzinə axışdılar. Bəs görəsən bu etirazların arxasında kim dayanır?”, - deyə süjetdə sual olunur.

Materialın müəllifləri kütləvi etirazların təşkili ilə əlaqədar bir neçə mümkün variant irəli sürürlər.

Daha ətraflı “Caliber”in növbəti süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.