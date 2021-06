Bakıda sürücü ağlasığmaz qəza törədib.

Metbuat.az xəbər veri ki, sürücü əyləclə qazı səhv salaraq arxada dayanan maşını vurub.

Qəzanın görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

