Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan "Ermənistan" blokunun lideri Robert Koçaryana zəng edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, Sarkisyan rəhbərlik etdiyi blokun parlamentə keçməsi münasibətilə Koçaryanı təbrik edib və səmərəli iş arzulayıb.

