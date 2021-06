Fransada prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı

Fransada gələn il keçiriləcək prezident seçkilərinin tarixi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2022-ci ildəki seçkilərin ilk turunun aprelin 10-da, ikinci turunun isə aprelin 24-də keçirilməsi planlaşdırılır.

Fransa konstitusiyasına görə, Prezidentlik vəzifəsinin təhvil verilməsi 13 may 2022-ci ildən öncə baş tutmalıdır. Bu, Beşinci Respublikanın 12-ci prezident seçkisi olacaq.

Milli Cəbhə Partiyasının lideri Marine Le Pen, “Ayağa qalx, Fransa” partiyasının lideri Nikolas Dupont-Aignan, “Boyun əyməyən Fransa” partiyasının lideri Cin-Luk Melenxon və Havier Bertrantın rəsmi olaraq namizədlikləri elan olunub. Anne Hidalqo və mövcud prezident Emmanuel Makronun da namizəd olması gözlənilir.

