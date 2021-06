Ayvazyandan Qriqoryanın ittihamlarına - CAVAB

Ermənistanın istefa verən xarci işlər naziri Ara Ayvazyan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın ittihamlarına cavab verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sabiq nazir Qriqoryanın dediklərini gülünc adlandırıb:

"Mən bu gülünc ittihamlara və mənə qarşı hücumlara cavab verməyəcəyəm. Həmin müddət ərzində kimin nə etdiyi ilə bağlı hər şey sənədləşdirilir və qeydiyyata alınır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, istefama bir həftə qalmış Baş nazir kabinet iclasında XİN-in səmərəli işindən yüksək səviyyədə danışmışdı".

Xatırladaq ki, Armen Qriqoryan bundan əvvəl Ara Ayvazyanı əsirlərin qaytarılması prosesini əngəlləməkdə günahlandırmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.