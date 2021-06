BDU-nun müəllimi vəfat etdi

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Kimya fakültəsinin Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi Məmmədov Nabir Vəli oğlu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 57 yaşında dünyasını dəyişən Məmmədov Nabir 1981-ci ildə BDU-nun Kimya fakültəsinə daxil olub. 1988-ci ildən BDU–da kimya fakültəsində Qeyri-üzvi kimya kafedrasında baş laborant işləyib. 1992-1995-ci illərdə həmin kafedranın aspirantı olub.

1995-ci illdən Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında laboratoriya müdiri işləyib. 2003–cü ildən həmin kafedrada müəllim vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.