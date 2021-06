Toyların başlamasına ən çox onlar sevindilər – VİDEO

İyulun 1-dən şənliklərin keçirilməsinə icazə verilməsi toy gününü gözləyən gənclərlə yanaşı, musiqiçiləri də sevindirib.

Pandemiya dövründə, yəni son iki ildə demək olar ki, işsiz qalan müğənnilər, musiqiçilər, nişan-xına məclislərinin təşkilatçıları bildirdilər ki, bu qərarı çoxdan gözləyirdilər.

Bir çoxlarını icazədən sonra toy bazarında müğənnilərin qonorarlarının artıb-artmaması maraqlandırır.

Müğənni və musiqiçilər deyir ki, heç bir qiymət artımından söz gedə bilməz.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.