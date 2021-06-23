AVRO-2020: Avropa və dünya çempionu üz-üzə gələcək

Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatında qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə 4 qarşılaşma baş tutacaq. Bununla da 1/8 finalın son 5 iştirakçısı bəlli olacaq.
Avropa çempionatı
E qrupu, III tur
20:00. İsveç - Polşa
Baş hakim: Maykl Oliver (İngiltərə)
Sankt-Peterburq, "Sankt-Peterburq Arena"
20:00. Slovakiya - İspaniya
Baş hakim: Byörn Kuypers (Niderland)
Sevilya, "Estadio La Cartuja" stadionu
Xal durumu: İsveç - 4, Slovakiya - 3, İspaniya - 2, Polşa - 1
F qrupu
23:00. Macarıstan - Almaniya
Baş hakim: Sergey Karasyov (Rusiya)
Münhen, "Münhen Futbol Arenası"
23:00. Portuqaliya - Fransa
Baş hakim: Antonio Migel Mateu Laos (İspaniya)
Budapeşt, "Puşkaş Arena"
Xal durumu: Fransa - 4, Almaniya - 3, Portuqaliya - 3, Macarıstan - 1