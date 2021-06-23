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AVRO-2020: Avropa və dünya çempionu üz-üzə gələcək

AVRO-2020: Avropa və dünya çempionu üz-üzə gələcək
09:08 23 İyun 2021
23 İdman
Gülər Seymurqızı
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Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatında qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə 4 qarşılaşma baş tutacaq. Bununla da 1/8 finalın son 5 iştirakçısı bəlli olacaq.

Avropa çempionatı

E qrupu, III tur

20:00. İsveç - Polşa

Baş hakim: Maykl Oliver (İngiltərə)

Sankt-Peterburq, "Sankt-Peterburq Arena"

20:00. Slovakiya - İspaniya

Baş hakim: Byörn Kuypers (Niderland)

Sevilya, "Estadio La Cartuja" stadionu

Xal durumu: İsveç - 4, Slovakiya - 3, İspaniya - 2, Polşa - 1

F qrupu

23:00. Macarıstan - Almaniya

Baş hakim: Sergey Karasyov (Rusiya)

Münhen, "Münhen Futbol Arenası"

23:00. Portuqaliya - Fransa

Baş hakim: Antonio Migel Mateu Laos (İspaniya)

Budapeşt, "Puşkaş Arena"

Xal durumu: Fransa - 4, Almaniya - 3, Portuqaliya - 3, Macarıstan - 1

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metbuat.az

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